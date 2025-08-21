Ворог бив по Львову ракетами та "Шахедами" вночі та під ранок 21 серпня. У результаті пошкоджено десятки будинків на вулиці Олени Степанівни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

"Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо, є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи", – значив він.

За його словами, також є інформація про загоряння в інших місцях. Це влада перевіряє.

Усі служби працюють на місці. Триває підготовка комісії з надзвичайних ситуацій.