Укр Рус
24 Канал Новини України Ворог здійснив комбіновану атаку на Львів: знову прилетіло на Олени Степанівни, є постраждалі
21 серпня, 07:23
1

Ворог здійснив комбіновану атаку на Львів: імовірні пожежі, пошкоджено десятки будинків

Андрій Шляхтін

Ворог бив по Львову ракетами та "Шахедами" вночі та під ранок 21 серпня. У результаті пошкоджено десятки будинків на вулиці Олени Степанівни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового. 

"Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо, є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи", – значив він. 

За його словами, також є інформація про загоряння в інших місцях. Це влада перевіряє. 

Усі служби працюють на місці. Триває підготовка комісії з надзвичайних ситуацій.

 

 