Після 01:00 на Львівщині була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників. Незабаром до неї додалася небезпека обстрілів крилатими ракетами, адже у повітря злетів ворожий МіГ-31К, передає 24 Канал.

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Які наслідки удару по Львову

Уночі у самому Львові пролунала серія вибухів. Вранці мер міста Андрій Садовий розповів про наслідки ворожої атаки.

Він наголосив, що ворог намагався уразити критичну інфраструктуру.

Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля,

– йдеться у повідомленні Садового.

Очільник ОВА Максим Козицький розповів, що в області противник теж намагався бити по об'єктах критичної інфраструктури. На щастя, минулося без жертв.

Тим часом у Черкаській області пошкоджена цивільна інфраструктура та відомо про постраждалих. На Запоріжжі руйнувань зазнало виробниче приміщення одного з підприємств.

У Кременчуцькому районі було атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило.