Близько 01:28 ворог атакував місто балістикою та з 02:56 декількома групами "Шахедів". У місті пролунала серія вибухів, передає 24 Канал.

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Атака на Миколаїв

Як розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, під ударом був об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.