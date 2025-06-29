Про наслідки російських обстрілів, воєнні злочини окупантів, важливі події на внутрішній та міжнародній політичній арені, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Що відомо про винищувач МіГ-31К, який загрожує Україні "Кинджалами"