Про наслідки російських обстрілів, воєнні злочини окупантів, важливі події на внутрішній та міжнародній політичній арені, розповідає 24 Канал.

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06:32, 29 червня

У Кременчуку атаковане підприємство

У Кременчуцькому районі було атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило. Про це повідомили в Telegram-каналі Полтавської ОВА.

06:32, 29 червня

Противник вдарив по Запоріжжю

Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали

06:31, 29 червня

Під ударом була і Черкащина

У Черкаській області російський обстріл спричинив пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо, є троє травмованих.

06:30, 29 червня

Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Львівщині

Очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий розповіли, що уночі ворог намагався уразити об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, постраждалих і жертв немає.