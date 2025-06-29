Про наслідки російських обстрілів, воєнні злочини окупантів, важливі події на внутрішній та міжнародній політичній арені, розповідає 24 Канал.
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У Кременчуцькому районі було атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило. Про це повідомили в Telegram-каналі Полтавської ОВА. Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали У Черкаській області російський обстріл спричинив пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо, є троє травмованих. Очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий розповіли, що уночі ворог намагався уразити об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, постраждалих і жертв немає.
У Кременчуку атаковане підприємство
Противник вдарив по Запоріжжю
Під ударом була і Черкащина
Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Львівщині
У Кременчуцькому районі було атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило. Про це повідомили в Telegram-каналі Полтавської ОВА.
Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали
У Черкаській області російський обстріл спричинив пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо, є троє травмованих.
Очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий розповіли, що уночі ворог намагався уразити об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, постраждалих і жертв немає.