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В Кременчугском районе было атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Об этом сообщили в Telegram-канале Полтавской ОГА. Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно, люди не пострадали В Черкасской области российский обстрел вызвал повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно, есть трое травмированных. Глава ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый рассказали, что ночью враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры. К счастью, пострадавших и жертв нет.
В Кременчуге атаковано предприятие
Противник ударил по Запорожью
Под ударом была и Черкасская область
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Львовщине
В Кременчугском районе было атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Об этом сообщили в Telegram-канале Полтавской ОГА.
Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно, люди не пострадали
В Черкасской области российский обстрел вызвал повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно, есть трое травмированных.
Глава ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый рассказали, что ночью враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры. К счастью, пострадавших и жертв нет.