О последствиях российских обстрелов, военных преступлениях оккупантов, важных событиях на внутренней и международной политической арене, рассказывает 24 Канал.

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06:32, 29 июня

В Кременчуге атаковано предприятие

В Кременчугском районе было атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Об этом сообщили в Telegram-канале Полтавской ОГА.

06:32, 29 июня

Противник ударил по Запорожью

Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно, люди не пострадали

06:31, 29 июня

Под ударом была и Черкасская область

В Черкасской области российский обстрел вызвал повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно, есть трое травмированных.

06:30, 29 июня

Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Львовщине

Глава ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый рассказали, что ночью враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры. К счастью, пострадавших и жертв нет.