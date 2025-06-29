У Черкаській ОВА повідомили, що атака мала наслідки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Ракети та "Шахеди" масовано атакують Україну: для яких областей є загроза

Що відомо про повітряну атаку на Черкаську область 29 червня

Повітряна тривога на Черкащині тривала ще з 9 вечора 28 червня. Усю ніч область, як і решта України, перебувала під масованою комбінованою повітряною атакою російської армії. Відбій дали о 5 ранку.

Ближче до цього часу начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив у соціальних мережах першу інформацію про наслідки атаки. Отже, наразі відомо, що:

Удар ворога призвів до наслідків для цивільної інфраструктури.

Попередньо, 3 постраждалих.

Усі служби працюють.

Деталі влада пообіцяла надати згодом. Зауважимо, що сусідня до Черкащини Полтавська область також перебувала під ударом, і відомо, що потужної комбінованої атаки зазнав Кременчук.

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