В Черкасской ОВА сообщили, что атака имела последствия. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Хронология ночи Ракеты и "Шахеды" массированно атакуют Украину: для каких областей есть угроза
Что известно о воздушной атаке на Черкасскую область 29 июня
Воздушная тревога в Черкасской области продолжалась еще с 9 вечера 28 июня. Всю ночь область, как и остальная Украина, находилась под массированной комбинированной воздушной атакой российской армии. Отбой дали в 5 утра.
Ближе к этому времени начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил в социальных сетях первую информацию о последствиях атаки. Итак, пока известно, что:
- Удар врага привел к последствиям для гражданской инфраструктуры.
- Предварительно, 3 пострадавших.
- Все службы работают.
Детали власти пообещали предоставить позже. Заметим, что соседняя к Черкасской области Полтавская область также находилась под ударом, и известно, что мощной комбинированной атаке подвергся Кременчуг.
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