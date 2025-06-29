В Черкасской ОВА сообщили, что атака имела последствия. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Ракеты и "Шахеды" массированно атакуют Украину: для каких областей есть угроза

Что известно о воздушной атаке на Черкасскую область 29 июня

Воздушная тревога в Черкасской области продолжалась еще с 9 вечера 28 июня. Всю ночь область, как и остальная Украина, находилась под массированной комбинированной воздушной атакой российской армии. Отбой дали в 5 утра.

Ближе к этому времени начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил в социальных сетях первую информацию о последствиях атаки. Итак, пока известно, что:

Удар врага привел к последствиям для гражданской инфраструктуры.

Предварительно, 3 пострадавших.

Все службы работают.

Детали власти пообещали предоставить позже. Заметим, что соседняя к Черкасской области Полтавская область также находилась под ударом, и известно, что мощной комбинированной атаке подвергся Кременчуг.

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