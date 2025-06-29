Спершу загарбники запустили дрони, а потім підняли у повітря Ту-95М та МіГ-З1К для ударів ракетами, передає 24 Канал.

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Куди і яким маршрутом прямували ворожі цілі

Атака була комбінованою, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів. Атака БпЛА тривала понад 9 годин, а ракетами – майже 3 години.

Ворогом було застосовано близько 500 повітряних засобів нападу:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами тТу-95мс;

крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря;

крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря; крилаті ракети "Іскандер-К";

гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал";

балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М" / КN-23;

БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера" та імітаційного призначення.

Під основним ударом перебували Миколаїв, Кременчук, Харків, Львівська, Донецька області.

Візуалізація руху ракет та дронів / Фото монітори

До слова, на Львівщині ворог скерував дрони і ракети на критичну інфраструктуру.