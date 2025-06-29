Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

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Що відомо про вибухи на Львівщині

Російські війська випустили ударні БпЛА по Львівщині у ніч на 29 червня. Вже о 01:55 Козицький повідомив про роботу ППО в області.

На Львівщині працює ППО,

– йдеться у повідомленні.

Він також закликав нічого не знімати та не публікувати в мережу.

Зауважимо, що о 01:47 в Повітряних силах попереджали про те, що в напрямку Львова рухаються ворожі БпЛА.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи у Миколаєві. На місто летіли дві швидкісні цілі.