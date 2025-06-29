После 01:00 во Львовской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Вскоре к ней добавилась опасность обстрелов крылатыми ракетами, ведь в воздух взлетел вражеский МиГ-31К, передает 24 Канал.
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Какие последствия удара по Львову
Ночью в самом Львове раздалась серия взрывов. Утром мэр города Андрей Садовый рассказал о последствиях атаки противника.
Он подчеркнул, что враг пытался поразить критическую инфраструктуру.
Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание,
– говорится в сообщении Садового.
Глава ОВА Максим Козицкий рассказал, что в области противник тоже пытался избивать по объектам критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.
Между тем, в Черкасской области повреждена гражданская инфраструктура и известно о пострадавших. На Запорожье разрушения подверглось производственное помещение одного из предприятий.
В Кременчугском районе было атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.