После 01:00 во Львовской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Вскоре к ней добавилась опасность обстрелов крылатыми ракетами, ведь в воздух взлетел вражеский МиГ-31К, передает 24 Канал.

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Какие последствия удара по Львову

Ночью в самом Львове раздалась серия взрывов. Утром мэр города Андрей Садовый рассказал о последствиях атаки противника.

Он подчеркнул, что враг пытался поразить критическую инфраструктуру.

Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание,

– говорится в сообщении Садового.

Глава ОВА Максим Козицкий рассказал, что в области противник тоже пытался избивать по объектам критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

Между тем, в Черкасской области повреждена гражданская инфраструктура и известно о пострадавших. На Запорожье разрушения подверглось производственное помещение одного из предприятий.

В Кременчугском районе было атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.