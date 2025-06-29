Постраждали території приватних господарств, обійшлося без загиблих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук.

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Де впали уламки ворожих цілей

Унаслідок масованої атаки уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району: