Постраждали території приватних господарств, обійшлося без загиблих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук.
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Де впали уламки ворожих цілей
Унаслідок масованої атаки уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району:
- у селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев'яну дзвіницю;
- у селі Нараївка пошкоджено житловий будинок і травмовано жінку, її госпіталізували до медичного закладу.