Загалом масована комбінована атака ворога зосередилася на Заході країни. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Ракети та "Шахеди" масовано атакують Україну: для яких областей є загроза

Вибухи в Івано-Франківську 29 червня: що відомо

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 01:37 уночі 29 червня під час масованої повітряної атаки російської армії. Стало відомо з повідомлень моніторингових спільнот та Повітряних сил, що Україні загрожують БпЛА, балістика та крилаті ракети.

Після 4 ранку Повітряні сили писали про ракети з Ту-95МС, які прямували до Івано-Франківської області. Згодом у самому Івано-Франківську почули вибухи. Також відомо, що під загрозою ракетної атаки перебував Бурштин.

Місцеві мешканці у соціальних мережах повідомляли про звуки вибухів. Докладнішої інформації наразі немає. За повідомленнями Повітряних сил, атака на Захід України та інші регіони триває, повітряна тривога в усій країні.

Перед цим ударні БпЛА масовано атакували Львів, там чули гучні вибухи. Місту загрожували й ракети. Про вибухи писали також із Рівного, Київщини, Полтавської області, під особливо сильним ударом опинився Кременчук.

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