Пострадали территории частных хозяйств, обошлось без жертв. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук.

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Где упали обломки вражеских целей

В результате массированной атаки обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Бильшивцивской общин Ивано-Франковского района: