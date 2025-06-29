Пострадали территории частных хозяйств, обошлось без жертв. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук.

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Где упали обломки вражеских целей

В результате массированной атаки обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Бильшивцивской общин Ивано-Франковского района:

  • в селе Васючин повреждены окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично – деревянная колокольня;
  • в селе Нараевка поврежден жилой дом и травмирована женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.