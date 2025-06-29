Під найбільшим ударом був Захід країни, а також Полтавська область. 24 Канал зібрав, що відомо про наслідки масованої атаки ворога станом на цей момент.

Хронологія нальоту Ракети та "Шахеди" масовано атакують Україну: для яких областей є загроза

Що відомо про наслідки масованого комбінованого обстрілу України 29 червня

05:25, 29 червня Львівська область. ОВА пише, сьогодні вночі ворог атакував безпілотниками та крилатими ракетами. Попередньо, без жертв і постраждалих. Окупанти били по критичній інфраструктурі. Працюють всі профільні служби. Деталі згодом. 05:15, 29 червня За підсумками моніторів, цієї ночі ворог застосував крилаті ракети Х-101 з Ту-95МС, "Калібри" з акваторії Чорного моря, аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БпЛА. Вибухи чули впродовж ночі Кременчук, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, Миколаїв, Львів, Рівне та Івано-Франківськ. Атака була масованою та комбінованою, є наслідки у різних регіонах. Загалом вона тривала близько 10 годин, з яких під ракетним ударом Україна перебувала 3 години. 04:45, 29 червня Черкащина. Атака ворога призвела до наслідків для цивільної інфраструктури. ОВА пише, попередньо, 3 постраждалих. Усі служби працюють. Деталі згодом. 04:00, 29 червня Миколаїв. Інформація від ОВА щодо балістичного удару, який стався раніше – станом на цей час без постраждалих. 03:15, 29 червня Кременчук. Ворог атакував одне з підприємств, там сталася пожежа. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих наразі не надходило. 03:00, 29 червня Запоріжжя. Росіяни завдали ракетного удару по місту, пошкоджене виробниче приміщення підприємства. Попередньо, люди не постраждали. 02:00, 29 червня Ворог застосував "Калібри", "Кинджали", ударні БпЛА та балістику проти України. Під атакою перебували різні області, найбільше Полтавська та західні.

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