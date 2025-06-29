Під найбільшим ударом був Захід країни, а також Полтавська область. 24 Канал зібрав, що відомо про наслідки масованої атаки ворога станом на цей момент.
Хронологія нальоту Ракети та "Шахеди" масовано атакують Україну: для яких областей є загроза
Що відомо про наслідки масованого комбінованого обстрілу України 29 червня
Львівська область. ОВА пише, сьогодні вночі ворог атакував безпілотниками та крилатими ракетами. Попередньо, без жертв і постраждалих. Окупанти били по критичній інфраструктурі. Працюють всі профільні служби. Деталі згодом. За підсумками моніторів, цієї ночі ворог застосував крилаті ракети Х-101 з Ту-95МС, "Калібри" з акваторії Чорного моря, аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БпЛА. Вибухи чули впродовж ночі Кременчук, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, Миколаїв, Львів, Рівне та Івано-Франківськ. Атака була масованою та комбінованою, є наслідки у різних регіонах. Загалом вона тривала близько 10 годин, з яких під ракетним ударом Україна перебувала 3 години. Черкащина. Атака ворога призвела до наслідків для цивільної інфраструктури. ОВА пише, попередньо, 3 постраждалих. Усі служби працюють. Деталі згодом. Миколаїв. Інформація від ОВА щодо балістичного удару, який стався раніше – станом на цей час без постраждалих. Кременчук. Ворог атакував одне з підприємств, там сталася пожежа. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Запоріжжя. Росіяни завдали ракетного удару по місту, пошкоджене виробниче приміщення підприємства. Попередньо, люди не постраждали. Ворог застосував "Калібри", "Кинджали", ударні БпЛА та балістику проти України. Під атакою перебували різні області, найбільше Полтавська та західні.
Львівська область. ОВА пише, сьогодні вночі ворог атакував безпілотниками та крилатими ракетами. Попередньо, без жертв і постраждалих. Окупанти били по критичній інфраструктурі. Працюють всі профільні служби. Деталі згодом.
За підсумками моніторів, цієї ночі ворог застосував крилаті ракети Х-101 з Ту-95МС, "Калібри" з акваторії Чорного моря, аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БпЛА.
Вибухи чули впродовж ночі Кременчук, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, Миколаїв, Львів, Рівне та Івано-Франківськ.
Атака була масованою та комбінованою, є наслідки у різних регіонах. Загалом вона тривала близько 10 годин, з яких під ракетним ударом Україна перебувала 3 години.
Черкащина. Атака ворога призвела до наслідків для цивільної інфраструктури. ОВА пише, попередньо, 3 постраждалих. Усі служби працюють. Деталі згодом.
Миколаїв. Інформація від ОВА щодо балістичного удару, який стався раніше – станом на цей час без постраждалих.
Кременчук. Ворог атакував одне з підприємств, там сталася пожежа. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Запоріжжя. Росіяни завдали ракетного удару по місту, пошкоджене виробниче приміщення підприємства. Попередньо, люди не постраждали.
Ворог застосував "Калібри", "Кинджали", ударні БпЛА та балістику проти України. Під атакою перебували різні області, найбільше Полтавська та західні.
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