Враг терроризировал Днепропетровскую область: обстрелы повлекли несколько пожаров, есть погибшая
- Российская армия обстреляла Днепропетровскую область, атаковав дронами и авиацией, что повлекло пожары и разрушения.
- Обстрелы нанесли ущерб частным и многоэтажным домам в нескольких громадах, включая Дубовиковскую, Межевскую, Маломихайловскую и Никопольскую.
Российская армия ежедневно атакует Днепропетровскую область. Этой ночью и утром регион снова обстреляли из дронов и артиллерии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Что известно об обстреле Днепропетровской области?
Российская армия атаковала с БПЛА Дубовиковскую общину Синельниковского района. Удар оккупанты нанесли под утро 24 августа, в результате этого погиб человек. На территории зафиксированы повреждения сельскохозяйственного предприятия. В населенных пунктах также горели многоквартирный и частный дома и летняя кухня.
Кроме этого, дронами оккупанты обстреляли Межевскую общину. На местах прилетов вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка.
Последствия атаки по Синельниковскому району / Фото из телеграма Сергея Лысака
Удары КАБами российский агрессор нанес по Маломихайловской громаде. Из-за вражеской атаки разбиты частные дома.
Снова под ударом россиян оказалась Никопольщина. По самому Никополю и Марганецкой и Червоногригорьевской громадах оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Разрушениям подверглась многоэтажка.
Обстрелы Днепропетровской области: последние новости
Ночью враги ударили по Павлограду баллистической ракетой на фоне атаки дронами. Глава ОГА отметил, что в результате обстрела в городе возник пожар, который уже ликвидировали спасатели.
Российские оккупанты также нанесли удар беспилотниками по Самаровскому району. Взрывы там раздавались поздно вечером 23 августа. Другие группы дронов продолжили движение на Днепр.
А утром 23 августа вражеская армия ударила по микроавтобусу в Синельниковском районе. Транспортное средство с гражданскими гражданами в этот момент ехало по трассе. В результате атаки погиб 59-летний мужчина, а еще пять человек пострадали.