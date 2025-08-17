Враг ударил по целой семье на Запорожье: все ранены, 15-летний парень погиб

Россия не прекращает атаки по Украине. Ежедневно в нашем государстве гибнут люди, а агрессор тем временем рассказывает о том, как хочет мира.

Что известно о российском ударе по Запорожской области

По словам Ивана Федорова, один ребенок погиб, еще двое детей и четверо взрослых – ранены.

Враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района, предварительно ФАБами. В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители – 40-летний папа и 36-летняя мать – ранены. Пострадали и двое мужчин – 41 и 51 лет,

– сообщил глава ОВА.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Дом семьи разрушен и повреждены дома, расположенные рядом.

Показываем Новояковлевку Запорожской области на карте

Как видим, это село совсем рядом с территориями, которые захватили россияне на Запорожье.

На момент публикации новости в области есть ударные дроны.