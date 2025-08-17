Росія не припиняє атаки по Україні. Щодня в нашій державі гинуть люди, а агресор тим часом розводиться про те, як хоче миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.

Дивіться також Загинули в один день: історія родини з трьома дітьми, чий будинок до фундаменту знищила бомба

Що відомо про російський удар по Запоріжжю

За словами Івана Федорова, одна дитина загинула, ще двоє дітей та четверо дорослих – поранені.

Ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами. Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки – 40-річний тато і 36-річна мати – поранені. Постраждали і двоє чоловіків – 41 та 51 років,

– повідомив глава ОВА.

24 Канал робив матеріал про те, що таке фугасна авіаційна бомба (ФАБ), які її характеристики і чим вона небезпечна.

Постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

Будинок родини зруйновано і понівечено будинки, розташовані поруч.

Показуємо Новояковлівку Запорізької області на карті

Як бачимо, це село зовсім поруч з територіями, які захопили росіяни на Запоріжжі.

На момент публікації новини в області є ударні дрони.