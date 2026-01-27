Укр Рус
27 января, 16:22
Обновлено - 16:46, 27 января

Вражеская "Молния" ударила по Харькову

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 27 января в Харькове прогремел взрыв, вызванный ударом российского беспилотника "Молния".
  • Удар зафиксировали в Киевском районе города.

Днем 27 января Россия запускает по Украине беспилотники. Во время воздушной угрозы взрыв прогремел в Харькове.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке на Харьков? 

Воздушная тревога в Харьковском районе была объявлена ​​в 16:06 27 января. Для региона была угроза ударов российскими беспилотниками. 

Уже в 16:18 в городе прогремел взрыв. По данным Терехова, вражеский дрон ударил по одному из районов Харькова. 

Ситуационным центром зафиксирован удар вражеского беспилотника "Молния" по Киевскому району, 
– написал мэр Харькова. 

Городской голова добавил, что в настоящее время власти устанавливают детали атаки.

