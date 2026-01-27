Вражеская "Молния" ударила по Харькову
- 27 января в Харькове прогремел взрыв, вызванный ударом российского беспилотника "Молния".
- Удар зафиксировали в Киевском районе города.
Днем 27 января Россия запускает по Украине беспилотники. Во время воздушной угрозы взрыв прогремел в Харькове.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно об атаке на Харьков?
Воздушная тревога в Харьковском районе была объявлена в 16:06 27 января. Для региона была угроза ударов российскими беспилотниками.
Уже в 16:18 в городе прогремел взрыв. По данным Терехова, вражеский дрон ударил по одному из районов Харькова.
Ситуационным центром зафиксирован удар вражеского беспилотника "Молния" по Киевскому району,
– написал мэр Харькова.
Городской голова добавил, что в настоящее время власти устанавливают детали атаки.
Последние атаки России на Украину: каковы последствия?
27 января российский дрон ударил по объекту инфраструктуры в Бродах Львовской области. В результате удара вспыхнул пожар, горят нефтепродукты. Также в обществе проводят контроль качества воздуха.
Этой же ночью Россия обстреляла Одессу и область. Повреждены, в частности, жилые дома, детский сад, учебные заведения и здание церкви. Есть погибшие и более 30 пострадавших.