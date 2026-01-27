Вражеская "Молния" ударила по Харькову

Днем 27 января Россия запускает по Украине беспилотники. Во время воздушной угрозы взрыв прогремел в Харькове.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке на Харьков?

Воздушная тревога в Харьковском районе была объявлена ​​в 16:06 27 января. Для региона была угроза ударов российскими беспилотниками.

Уже в 16:18 в городе прогремел взрыв. По данным Терехова, вражеский дрон ударил по одному из районов Харькова.

Ситуационным центром зафиксирован удар вражеского беспилотника "Молния" по Киевскому району,

– написал мэр Харькова.

Городской голова добавил, что в настоящее время власти устанавливают детали атаки.

Последние атаки России на Украину: каковы последствия?