Ворожа "Молнія" вдарила по Харкову
- 27 січня в Харкові пролунав вибух, викликаний ударом російського безпілотника "Молнія".
- Удар зафіксували у Київському районі міста.
Удень 27 січня Росія запускає по Україні безпілотники. Під час повітряної загрози вибух пролунав у Харкові.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Що відомо про атаку на Харків?
Повітряну тривогу у Харківському районі оголосили о 16:06 27 січня. Для регіону існувала загроза ударів російськими безпілотниками.
Вже о 16:18 у місті прогримів вибух. За даними Терехова, ворожий дрон вдарив по одному з районів Харкова.
Ситуаційним центром зафіксовано удар ворожого безпілотника "Молнія" по Київському району,
– написав мер Харкова.
Міський голова додав, що наразі влада встановлює деталі атаки.
Останні атаки Росії на Україну: які наслідки?
27 січня російський дрон вдарив по об'єкту інфраструктури в Бродах, що на Львівщині. Унаслідок удару спалахнула пожежа, горять нафтопродукти. Також у громаді проводять контроль якості повітря.
Цієї ж ночі Росія обстріляла Одесу та область. Пошкоджено, зокрема, житлові будинки, дитячий садок, заклади освіти та будівлю церкви. Є загиблі та понад 30 постраждалих.