Возможность для дальнейшего диалога: что меняет визит Си Цзиньпина к Байдену
Встреча лидеров США и Китая не стала прорывной. Но уже хорошо, что они увиделись и говорили после этого в более-менее сдержанно-положительном тоне.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что встреча Байдена и Си была направлена на определенную нормализацию отношений между США и Китаем. Поэтому каких-либо прорывных решений там не заключили.
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Мир уже биполярный
Как отметил Гудков, встреча Байдена и Си продемонстрировала, что мир все же понемногу делится на два противоположных лагеря: те, кто за демократию и за авторитарные режимы. Однако сейчас идет определенное мирное сосуществование. Его не назовешь слишком устойчивым, но оно есть.
Нормализация отношений между США и Китаем свидетельствует о том, что последует период без новой мировой войны. По крайней мере, она откладывается на неопределенное долгое будущее. Конечно, если эту войну не начнет Россия,
– сказал Гудков.
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Не стоило многого ожидать от встречи лидеров США и Китая. Но это один из шагов, который поможет в дальнейшем налаживать диалог.
Я многого не ожидал от этой встречи. Визит случился. Он был полезен. Есть возможность для дальнейшего диалога. Вот такие результаты встречи,
– считает Гудков.
Встреча Байдена и Си: коротко
- 15 ноября Си Цзиньпин встретился с Джо Байденом в Сан-Франциско. Произошло все на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
- Лидеры США и Китая согласились, что конкуренция между странами должна быть здорова и ответственна, чтобы все не переросло в глобальный конфликт. В конце концов, Байден отметил, что встреча была конструктивной. Си Цзиньпин тоже сдержанно и положительно отреагировал.
- Несмотря на это, Джо Байден заявил, что до сих пор считает Си диктатором. Все из-за того, что тот руководит коммунистической страной.