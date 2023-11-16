По его словам, встреча президентов США и Китая стала сигналом для мира. Этот сигнал несет новый глобальный порядок и большую стабильность.
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Это прекрасный сигнал миру – диалог вместо конфронтации
По словам Подоляка, переговоры лидеров США и Китая во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества влекут за собой "осторожный оптимизм".
Это отличный сигнал мира: диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, обязательность правил, стабильность и предсказуемость,
– добавил он.
Советник руководителя ОП отметил, что после переговоров Россия окончательно исключена из списка тех, кто реально влияет на глобальные процессы.
Также он отметил, что страна агрессор почти несубъектная и имеет нулевое влияние. В частности, она делает ставку на хаос, разрушение, поддержку насилия как инструмент внешней политики.
Подоляк считает, что Россия имеет "отвратительную репутацию, о которую нельзя пачкаться".
"Всего этого не нужно тем, кто хочет видеть горизонты, будущее, взаимные ограничительные правила", – отметил он.
Что известно о встречах Байдена и Си Цзиньпина
- В среду, 15 ноября, лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско. В этот же день состоялась встреча США и Китая в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
- Президенты стран согласовали, что их конкуренция должна быть здоровой и не перерастать в глобальный конфликт. Байден отметил, что переговоры были конструктивными и результативными. Си Цзиньпин заявил, что сторонам следует избегать создания проблем и пересечения границ, в частности, больше общаться и мирно разрешать разногласия.
- Лидеры обсудили вопросы войны России в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и позиции по Тайваню. Китай и США договорились возобновить военную связь. Они также решили возобновить встречи между министерствами обороны и консультации по военной безопасности на море, а также начать переговоры между руководителями командований.
- Джо Байден заявил, что до сих пор считает Си Цзиньпина диктатором, ведь он руководит коммунистической страной. Министерство иностранных дел Китая отреагировало, назвав слова безответственными и ложными. Там отметили, что всегда есть те, кто пытается подорвать отношения.
- Эти переговоры важны, однако приведут ли они к прорывным решениям, пока неизвестно. Ожидать значимых решений, особенно в отношении России, возможно, не стоит, но это отмечает начало значимого диалога. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.