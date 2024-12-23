Какие действия Кремля могут побудить Китай стать более решительным в разговоре с 24 Каналом предположил политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

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Напомним, что Китай ввел ограничения по поставкам экспорта комплектующих для дронов, что ударило по российскому военно-промышленному комплексу.

Это как раз и показывает, что у Китая и России отношения более натянутыми, по сравнению с еще полгода назад,

– объяснил политолог.

Сюда же добавился и фактор Северной Кореи. Ведь Кремль сначала получил от них боеприпасы и ракеты, а впоследствии Северокорейские войска присоединились к некоторым подразделениям российской армии.

Чаленко считает, что такие действия Кремля могут отвернуть от себя Китай. А это в свою очередь ударит по многим аспектам российской экономики.

Заметьте! Китай является главным покупателем российской нефти, а также одним из главных импортеров газа. Также Пекин практически монопольно покупает оттуда уголь. Зато Китай также поставляет значительное количество потребительских товаров для России.