Які дії Кремля можуть спонукати Китай стати більш рішучим в розмові з 24 Каналом припустив політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

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Нагадаємо, що Китай ввів обмеження щодо постачання експорту комплектуючих для дронів, що вдарило по російському військово-промисловому комплексу.

Це якраз і показує, що в Китаю та Росії відносини є більш натягнутими, порівняно з ще пів року тому,

– пояснив політолог.

Сюди ж додався і фактор Північної Кореї. Адже Кремль спочатку отримав від них боєприпаси та ракети, а згодом Північнокорейські війська приєдналися до деяких підрозділів російської армії.

Чаленко вважає, що такі дії Кремля можуть відвернути від себе Китай. А це своєю чергою вдарить по багатьох аспектах російської економіки.

Зауважте! Китай є головним покупцем російської нафти, а також одним із головних імпортерів газу. Також Пекін практично монопольно купує звідти вугілля. Натомість Китай також постачає значну кількість споживчих товарів для Росії.