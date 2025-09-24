Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, выступил на Генассамблее ООН и пообщался с прессой. Президент Украины объяснил, почему его встреча с Путиным так и не состоялась.

В эфире Fox News президент Зеленский отметил, что глава Кремля боится встречаться с ним, передает 24 Канал.

Почему Путин не хочет встречаться с Зеленским?

Украинский лидер уточнил, что диктатор боится не его. Путин избегает встречи, потому, что она должна иметь какой-то результат. Однако глава Кремля желает продолжать войну.

По словам Зеленского, во время переговоров между российской и американской командами, первая уверяет вторую, что стремится к миру, но это неправда.

Также украинский лидер вспомнил, что Путин приглашал его в Москву умышленно, чтобы отложить встречу. Со своей стороны Владимир Зеленский готов к переговорам на нейтральной территории. Он рассказал, что главе Кремля предлагали как место встречи Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Австрию, Швейцарию и даже Казахстан.

