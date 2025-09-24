Він боїться не мене, – Зеленський пояснив, чому Путін не йде з ним на зустріч
- Зеленський стверджує, що Путін уникає зустрічі з ним, оскільки не хоче завершувати війну.
- Президент України готовий до зустрічі із диктатором на нейтральній території.
Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Нью-Йорку, виступив на Генасамблеї ООН та поспілкувався з пресою. Президент України пояснив, чому його зустріч із Путіним так і не відбулася.
В ефірі Fox News президент Зеленський наголосив, що очільник Кремля боїться зустрічатися з ним, передає 24 Канал.
Чому Путін не хоче зустрічатися із Зеленським?
Український лідер уточнив, що диктатор боїться не його. Путін уникає зустрічі, тому, що вона повинна мати якийсь результат. Однак очільник Кремля бажає продовжувати війну.
За словами Зеленського, під час переговорів між російською та американською командами, перша запевняє другу, що прагне миру, але це неправда.
Також український лідер згадав, що Путін запрошував його до Москви навмисне, аби відкласти зустріч. Зі свого боку Володимир Зеленський готовий до переговорів на нейтральній території. Він розповів, що очільнику Кремля пропонували як місце зустрічі Туреччину, Саудівську Аравію, Катар, Австрію, Швейцарію і навіть Казахстан.
Що відомо про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна?
- Ще до початку свого другого президентського терміну Дональд Трамп обіцяв звести Путіна і Зеленського в одній кімнаті. На думку американського лідера, це має посприяти закінченню війни.
- У травні 2025 року Володимир Зеленський запросив очільника Кремля на зустріч. Ця заява президента України була відповіддю на пропозицію російського диктатора поновити прямі переговори Києва і Москви у Стамбулі. У результаті Путін проігнорував можливість зустрічі із Зеленським.
- 15 серпня Дональд Трамп провів із Путіним саміт на Алясці, а 18 серпня у Білому домі прийняв Володимира Зеленського та європейських лідерів. Тоді президент США знову підняв питання тристоронньої зустрічі.
- У Білому домі заявили, що Путін нібито під час телефонної розмови із Трампом пообіцяв зустрітися із Зеленським.
- Пізніше у Кремлі спростували заяву Білого дому. Там наголосили, що російський диктатор лише допустив підвищення рівня представництва України та Росії на переговорах у Стамбулі.
- Своєю чергою Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися із Путіним без будь-яких попередніх умов.