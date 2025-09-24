Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Нью-Йорку, виступив на Генасамблеї ООН та поспілкувався з пресою. Президент України пояснив, чому його зустріч із Путіним так і не відбулася.

В ефірі Fox News президент Зеленський наголосив, що очільник Кремля боїться зустрічатися з ним, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський у Нью-Йорку: з ким уже зустрівся український президент

Чому Путін не хоче зустрічатися із Зеленським?

Український лідер уточнив, що диктатор боїться не його. Путін уникає зустрічі, тому, що вона повинна мати якийсь результат. Однак очільник Кремля бажає продовжувати війну.

За словами Зеленського, під час переговорів між російською та американською командами, перша запевняє другу, що прагне миру, але це неправда.

Також український лідер згадав, що Путін запрошував його до Москви навмисне, аби відкласти зустріч. Зі свого боку Володимир Зеленський готовий до переговорів на нейтральній території. Він розповів, що очільнику Кремля пропонували як місце зустрічі Туреччину, Саудівську Аравію, Катар, Австрію, Швейцарію і навіть Казахстан.

Що відомо про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна?