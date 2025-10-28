Кто сказал, что мы согласимся, – Зеленский о риске сделки Трампа и Путина за спиной Украины

Владимир Зеленский заявил, что ему не важен формат, в котором будут проходить переговоры о мире в Украине. Однако никакие договоренности не могут быть без учета интересов и позиции Киева.

Владимир Зеленский прокомментировал для журналистов вероятность встречи лидеров США, России и Украины. Президент отметил, что Дональду Трампу невыгодно договариваться с российским диктатором по завершению войны, не учитывая позицию Киева, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин отдал приказ захватить Покровск, – The Financial Times

Что сказал Зеленский о возможности встречи с Путиным?

Глава государства сомневается, что глава Кремля захочет с ним встречаться. Путину договоренность между Россией и Украиной не нужна.

Сам президент говорит, что ему безразлично, в каком формате заканчивать войну. Главное – чтобы это не делали без Украины.

Владимир Зеленский допустил вариант, когда Трамп сначала встречается с Путиным, а потом с ним, чтобы согласовать позиции сторон. Однако ни в коем случае лидеры США и России не должны договариваться о судьбе Украины у нее за спиной.

Политик напомнил, что Дональд Трамп уже и так дал Путину "политические пасы", а тот ответил на них чистой ложью.

Поэтому для чего Президенту Трампу договариваться о чем-то с Путиным, без учета нашей позиции? Кто сказал, что потом мы эту позицию примем? То есть это не выгодно,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Дональду Трампу нужен успех в Украине.

"Если у Америки успех, значит мы можем очень быстро принять решение по восстановлению нашего государства, и найдется все для этого восстановления. Я точно получал сигналы от американской стороны. Для нас это важно знать и понимать", – отметил политик.

Что известно о вероятности встречи Зеленского, Путина и Трампа ?