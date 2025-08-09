Попытается использовать встречу с Трампом, – экс-советник президента США назвал цель Путина
- Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.
- Путин попытается манипулировать Трампом. Он понимает, что эта встреча – шанс для него.
- Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон предположил, чего ожидать от встречи Трампа и Путина.
Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Российскому диктатору сильно нужен этот визит.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, заметив, что встреча Трампа и Путина – это победа для российского диктатора. Он был изгоем с тех пор, как начал полномасштабное вторжение против Украины.
Читайте также Путин предложил США остановить войну в обмен на Донбасс, – WSJ
Какой будет встреча Трампа и Путина?
Как отметил Болтон, Путин возвращается на публику и будет находиться на одном уровне с президентом США. Диктатор понимает, что это его важный шанс.
Путин попытается использовать встречу с Трампом. Он считает, что это его шанс вернуть доверие Трампа и попытаться манипулировать им. Путин приедет с каким-то планом по войне. Возможно, он уже передал его Виткоффу,
– сказал Болтон.
Ранее было много информации об идее воздушного перемирия. Однако не стоит отбрасывать вариант, что Трамп и Путин будут говорить о прекращении огня.
Российский диктатор попытается подставить президента Украины Владимира Зеленского. Ему нужно все перекрутить.
Думаю, что России выгодно растянуть эти переговоры на определенное время. Он хочет поставить Зеленского в такую позицию, чтобы тот отклонил переговоры. Путин хочет показать, что якобы Зеленский "против мира". Я не думаю, что России интересно быстро завершить переговоры,
– отметил Болтон.
Добавим, СМИ уже сообщали, что Россия якобы готова заморозить войну, если Украина выйдет из Донецкой области. Зеленский уже заявил, что наше государство не будет уступать свою территорию.