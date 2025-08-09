Об этом 24 Каналу рассказал бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, заметив, что встреча Трампа и Путина – это победа для российского диктатора. Он был изгоем с тех пор, как начал полномасштабное вторжение против Украины.

Какой будет встреча Трампа и Путина?

Как отметил Болтон, Путин возвращается на публику и будет находиться на одном уровне с президентом США. Диктатор понимает, что это его важный шанс.

Путин попытается использовать встречу с Трампом. Он считает, что это его шанс вернуть доверие Трампа и попытаться манипулировать им. Путин приедет с каким-то планом по войне. Возможно, он уже передал его Виткоффу,

– сказал Болтон.

Ранее было много информации об идее воздушного перемирия. Однако не стоит отбрасывать вариант, что Трамп и Путин будут говорить о прекращении огня.

Российский диктатор попытается подставить президента Украины Владимира Зеленского. Ему нужно все перекрутить.

Думаю, что России выгодно растянуть эти переговоры на определенное время. Он хочет поставить Зеленского в такую позицию, чтобы тот отклонил переговоры. Путин хочет показать, что якобы Зеленский "против мира". Я не думаю, что России интересно быстро завершить переговоры,

– отметил Болтон.

Добавим, СМИ уже сообщали, что Россия якобы готова заморозить войну, если Украина выйдет из Донецкой области. Зеленский уже заявил, что наше государство не будет уступать свою территорию.