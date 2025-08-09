Президент США Дональд Трамп зустрінеться із Владіміром Путіним 15 серпня на Алясці. Російському диктатору сильно потрібен цей візит.

Про це 24 Каналу розповів колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, зауваживши, що зустріч Трампа і Путіна – це перемога для російського диктатора. Він був вигнанцем з того часу, як почав повномасштабне вторгнення проти України.

Якою буде зустріч Трампа і Путіна?

Як наголосив Болтон, Путін повертається на публіку та перебуватиме на одному рівні з президентом США. Диктатор розуміє, що це його важливий шанс.

Путін спробує використати зустріч з Трампом. Він вважає, що це його шанс повернути довіру Трампа та спробувати маніпулювати ним. Путін приїде з якимось планом щодо війни. Можливо, він вже передав його Віткоффу,

– сказав Болтон.

Раніше було багато інформацію про ідею повітряного перемир'я. Однак не варто відкидати варіант, що Трамп і Путін говоритимуть про припинення вогню.

Російський диктатор спробує підставити президента України Володимира Зеленського. Йому потрібно усе перекрутити.

Думаю, що Росії вигідно розтягнути ці переговори на певний час. Він хоче поставити Зеленського в таку позицію, щоб той відхилив переговори. Путін хоче показати, що буцімто Зеленський "проти миру". Я не думаю, що Росії цікаво швидко завершити переговори,

– зазначив Болтон.

Додамо, ЗМІ вже повідомляли, що Росія нібито готова заморозити війну, якщо Україна вийде з Донецької області. Зеленський вже заявив, що наша держава не буде поступатися своєю територією.