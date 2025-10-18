Укр Рус
18 октября, 15:13
Путин в крайне унизительном положении: сможет ли он долететь до Венгрии на встречу с Трампом

Александра Садовая
Основные тезисы
  • Дональд Трамп планирует встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, но возникают вопросы относительно маршрута полета российского диктатора.
  • Михаил Шейтельман предположил, что возможный путь для Путина может проходить через Турцию, Средиземное и Адриатическое моря, Боснию и Сербию в Венгрию, а Трамп может попытаться договориться с Польшей о разрешении на пролет.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште. Даже если российский диктатор согласится, то возникают вопросы, как он будет добираться до столицы Венгрии.

Возможно, американский лидер будет пытаться договориться с Польшей, также есть еще один вариант. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Каким может быть маршрут Путина?

Михаил Шейтельман отметил, что многие склоняются к тому, что Польша не позволит пролет Путина над своей территорией. Возможно, Трамп попытается договориться с Варшавой о предоставлении разрешения на это.

У него есть путь пролететь над теми странами, которые его пропустят. Есть один путь, очень узенький. Он может лететь над Турцией. Оттуда – над Средиземным и Адриатическим морем. Из Адриатического моря есть маленький кусок Боснии. Он может лететь над Боснией, затем – над Сербией и в Венгрию. Это теоретически возможно, 
– предположил политтехнолог.

Встреча Трампа и Путина: что известно?

  • Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Впоследствии он заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. По словам американского лидера, такая встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".

  • Трамп ответил, будет ли Владимир Зеленский присутствовать на встрече с Путиным в Будапеште. Президент США ответил, вероятно, украинского лидера не будет на саммите с российским диктатором.

  • В ЕС рассказали, какое ограничение наложили на диктатора. Представительница Еврокомиссии Анитта Гиппер объяснила, что относительно Путина действуют санкции, которые предусматривают замораживание его активов. Однако запрета на въезд в страны Евросоюза нет. По ее словам, встреча Трампа и Путина пока официально не подтверждена, однако с юридической точки зрения поездка кремлевского диктатора в ЕС вполне возможна.