Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися із Володимиром Путіним у Будапешті. Навіть якщо російський диктатор погодиться, то виникають питання, як він буде добиратися до столиці Угорщини.

Можливо, американський лідер намагатиметься домовитися з Польщею, також є ще один варіант. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

Читайте також Дуже цікава історія: чому Орбану вигідно прийняти зустріч Путіна та Трампа

Яким може бути маршрут Путіна?

Михайло Шейтельман зазначив, що багато хто схиляється до того, що Польща не дозволить проліт Путіна над своєю територією. Можливо, Трамп спробує домовитися із Варшавою про надання дозволу на це.

У нього є шлях пролетіти над тими країнами, які його пропустять. Є один шлях, дуже вузенький. Він може летіти над Туреччиною. Звідти – над Середземним та Адріатичним морем. З Адріатичного моря є маленький шматок Боснії. Він може летіти над Боснією, потім – над Сербією і в Угорщину. Це теоретично можливо,

– припустив політтехнолог.

Зустріч Трампа та Путіна: що відомо?