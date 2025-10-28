Экс-член парламента НАТО сказал, что точно приблизит завершение войны

Президент США Трамп убежден, что скоро сможет завершить российско-украинскую войну. Он намерен провести очный разговор с китайским лидером Си Цзиньпинем и надеется, что тот поспособствует в реализации этого. Такая модель уже сработала в случае обострения между Таиландом и Камбоджей.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, подчеркнув, что этот конфликт был остановлен с применением угроз со стороны США ввести дополнительные тарифы, если бы одна из сторон не согласилась на мирное урегулирование. Это было сделано с согласия Китая.

Смотрите также Нас ждут самые главные переговоры в мире, – журналист о решающей встрече Трампа и Си

Геополитический проигрыш: Россия становится "шестеркой" Китая

Кульпа объяснил, что прекратить боевые действия между Таиландом и Камбоджей без согласия Пекина было бы невозможно, ведь Китай имеет достаточно ресурсов, чтобы компенсировать расходы той стране, которая хотела бы воевать дальше. Однако Пекин не сделал этого.

Эта модель показывает, что она может сработать в отношении приостановления агрессии России против Украины. Поэтому согласие между Вашингтоном и Пекином я рассматриваю как ключевой фактор,

– озвучил Кульпа.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО считает, что потом события будут разворачиваться довольно быстро. Он отметил, что Россия не способна дышать без поддержки Китая.

Если решат дальше продолжить войну, то это будет по схеме Гитлера в окруженном Берлине. Это будет не только проигрыш России в этой войне, она проигрывает глобальную геополитику,

– уверен Кульпа.

В геополитическом смысле, с его слов, Россия превращается в "шестерку" Китая. В этом будет ее историческое поражение и сильное падение.

Что известно о встрече Трампа и Си?