Ексчлен парламенту НАТО сказав, що точно наблизить завершення війни
- Президент США Трамп планує залучити Китай для скорішого припинення бойових дій в Україні, використовуючи модель, яка спрацювала у випадку Таїланду та Камбоджі.
- Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа вважає, що Росія програє не лише на полі бою, а й геополітично, перетворившись на "шістку" Китаю.
Президент США Трамп переконаний, що скоро зможе завершити російсько-українську війну. Він має намір провести очну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпінем та сподівається, що той посприяє в реалізації цього. Така модель вже спрацювала у випадку загострення між Таїландом і Камбоджею.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, підкресливши, що цей конфлікт був зупинений з застосуванням погроз з боку США ввести додаткові тарифи, якби одна із сторін не погодилась на мирне врегулювання. Це було зроблено зі згоди Китаю.
Дивіться також Нас чекають найголовніші переговори у світі, – журналіст про вирішальну зустріч Трампа та Сі
Геополітичний програш: Росія стає "шісткою" Китаю
Кульпа пояснив, що припинити бойові дії між Таїландом і Камбоджею без згоди Пекіна було б неможливо, адже Китай має достатньо ресурсів, аби компенсувати витрати тій країні, яка б хотіла воювати далі. Проте Пекін не зробив цього.
Ця модель показує, що вона може спрацювати стосовно призупинення агресії Росії проти України. Тому згоду між Вашингтоном і Пекіном я розглядаю як ключовий фактор,
– озвучив Кульпа.
Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО вважає, що потім події розгортатимуться доволі швидко. Він наголосив на тому, що Росія не спроможна дихати без підтримки Китаю.
Якщо вирішать далі продовжити війну, то це буде за схемою Гітлера в оточеному Берліні. Це буде не лише програш Росії в цій війні, вона програє глобальну геополітику,
– впевнений Кульпа.
В геополітичному сенсі, з його слів, Росія перетворюється на "шістку" Китаю. В цьому буде її історична поразка і сильне падіння.
Що відомо про зустріч Трампа і Сі?
Наразі американський президент перебуває з візитом в Азії. Там він зустрівся з президентом Бразилії, взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею і Таїландом. Крім того, Трамп підписав зі своїми партнерами декілька угод щодо торгівлі.
- В Білому домі заявили, що Трамп в межах свого перебування в країнах Азії планує зустрітися з Сі Цзіньпінем 30 жовтня. Місцем для розмови може стати Південна Корея, де проходитиме саміт АТЕС.
- Сам Дональд Трамп висловив сподівання, що Китай допоможе вплинути на Кремль, аби та припинила вогонь. Він озвучив, що дуже хотів би, щоб Китай допоміг йому з Росією. Президент США запевнив, що в нього гарні відносини з китайським лідером і він думає, що зустріч з ним пройде успішно.