Ексчлен парламенту НАТО сказав, що точно наблизить завершення війни

Президент США Трамп переконаний, що скоро зможе завершити російсько-українську війну. Він має намір провести очну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпінем та сподівається, що той посприяє в реалізації цього. Така модель вже спрацювала у випадку загострення між Таїландом і Камбоджею.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, підкресливши, що цей конфлікт був зупинений з застосуванням погроз з боку США ввести додаткові тарифи, якби одна із сторін не погодилась на мирне врегулювання. Це було зроблено зі згоди Китаю.

Геополітичний програш: Росія стає "шісткою" Китаю

Кульпа пояснив, що припинити бойові дії між Таїландом і Камбоджею без згоди Пекіна було б неможливо, адже Китай має достатньо ресурсів, аби компенсувати витрати тій країні, яка б хотіла воювати далі. Проте Пекін не зробив цього.

Ця модель показує, що вона може спрацювати стосовно призупинення агресії Росії проти України. Тому згоду між Вашингтоном і Пекіном я розглядаю як ключовий фактор,

– озвучив Кульпа.

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО вважає, що потім події розгортатимуться доволі швидко. Він наголосив на тому, що Росія не спроможна дихати без підтримки Китаю.

Якщо вирішать далі продовжити війну, то це буде за схемою Гітлера в оточеному Берліні. Це буде не лише програш Росії в цій війні, вона програє глобальну геополітику,

– впевнений Кульпа.

В геополітичному сенсі, з його слів, Росія перетворюється на "шістку" Китаю. В цьому буде її історична поразка і сильне падіння.

Що відомо про зустріч Трампа і Сі?