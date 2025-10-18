В Белом доме 17 октября состоялась очередная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президенты обсудили ряд важных вопросов относительно войны в Украине и ее завершения.

Результаты этого разговора достаточно шаткие, но все же есть положительные сигналы для Украины. В эфире 24 Канала аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов подвел итоги визита Зеленского в Вашингтон.

Какой главный вывод встречи?

Сколько бы Трамп не говорил, что он хороший медиатор, переговорщик и заключает лучшие сделки, все равно он не готов отдавать много. Это и является главной причиной того, что до сих пор нет каких-то реальных мирных предложений.

Безусловно, то, что говорили о ракетах Tomahawk это плюс. Минус то, что Владимир Зеленский абсолютно честно сказал прессе, что разговоры были, но дошли до того, что сейчас не ко времени, возможно переговоры удадутся.

Я абсолютно уверен, что наша власть понимает, что переговоры Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште не принесут какого-то успеха. Россия сейчас хоть и находится в худшем положении, чем, например, в начале этого года, но все равно россияне будут оттягивать и откладывать переговоры,

– сказал Костогрызов.

Однако Владимир Зеленский говорит о том, что, возможно, эти переговоры удадутся и благодарит Дональда Трампа, банально, чтобы его не обидеть.

"Хорошо, что эта встреча не закончилась скандалом и что не произошел 100% разворот к России. Конечно, было бы лучше, если бы не было звонка между Трампом и Путиным перед встречей", – добавил аналитик.

По его мнению, после визита в Будапешт президент США снова будет в состоянии большого разочарования, что Путин ему снова что-то пообещал и ничего не дал, как это было после Аляски.

Еще есть вопрос, продолжат ли американцы говорить Путину, например, о Tomahawk перед или во время встречи в Будапеште. Трамп может отложить это в долгий ящик, но опять же – он непредсказуемый человек и может шантажировать этим Путина.

Какие темы поднимал Зеленский на встрече с Трампом?