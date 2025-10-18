У Білому домі 17 жовтня відбулася чергова зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Президенти обговорили низку важливих питань щодо війни в Україні та її завершення.

Результати цієї розмови досить хиткі, але все ж є позитивні сигнали для України. В етері 24 Каналі аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов підбив підсумки візиту Зеленського до Вашингтона.

Який головний висновок зустрічі?

Скільки б Трамп не казав, що він гарний медіатор, перемовник й укладає найкращі угоди, все одно він не готовий віддавати багато. Це і є головною причиною того, що досі немає якихось реальних мирних пропозицій.

Безумовно, те, що говорили про ракети Tomahawk це плюс. Мінус те, що Володимир Зеленський абсолютно чесно сказав пресі, що розмови були, але дійшли до того, що зараз не на часі, можливо перемовини вдадуться.

Я абсолютно впевнений, що наша влада розуміє, що перемовини Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті не принесуть якогось успіху. Росія зараз хоч і перебуває в гіршому становищі, ніж, наприклад, на початку цього року, але все одно росіяни будуть відтягувати й відкладати перемовини,

– мовив Костогризов.

Проте Володимир Зеленський говорить про те, що, можливо, ці перемовини вдадуться і дякує Дональду Трампу, банально, щоб його не образити.

"Добре, що ця зустріч не закінчилася скандалом й не відбувся 100% розворот до Росії. Звісно, було б краще, якби не було дзвінка між Трампом і Путіним перед зустріччю", – додав аналітик.

На його думку, після візиту в Будапешт президент США знову буде в стані великого розчарування, що Путін йому знов щось пообіцяв і нічого не дав, як це було після Аляски.

Ще є питання, чи продовжать американці говорити Путіну, наприклад, про Tomahawk перед чи під час зустрічі в Будапешті. Трамп може відкласти це в довгий ящик, але знов таки – він непередбачувана людина й може шантажувати цим Путіна.

Які теми підіймав Зеленський на зустрічі з Трампом?