18 августа, 23:43


"Как бы это безумно не звучало": включенный микрофон случайно поймал слова Трампа о Путине

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Включенный микрофон в Белом доме случайно зафиксировал слова Дональда Трампа о вероятной готовности Путина заключить сделку.
  • Трамп разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда был записан этот курьезный момент.

С Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа произошел курьез. Включенный микрофон случайно поймал слова американского президента, вероятно, о российском диктаторе Владимире Путине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеотрансляцию из Белого дома.

Смотрите также Путин реально боится, – военный объяснил, почему резко начали говорить о "скором мирном соглашении"

Что известно о курьезе, который случился с Трампом в Белом доме?

Перед началом открытой части встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского с европейскими коллегами рядом включенный микрофон случайно зафиксировал слова американского президента, вероятно, о главе Кремля Владимире Путине.

На видео видно, как Трамп разговаривает с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот благодарит его за что-то и задает вопрос, на который американский лидер отвечает:

Я думаю, что он хочет заключить сделку. Вы понимаете? Как бы это безумно не звучало, 
– сказал американский лидер.

Вероятно, речь шла о российском президенте: Макрон, кажется, уточнял, готов ли Путин завершать войну, а Трамп уверял, что именно так.

Включенный микрофон случайно записал слова Трампа, вероятно, о Путине: смотрите видео

Что говорил Трамп о готовности Путина к миру?

  • Дональд Трамп 18 августа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что он, президент Украины и Владимир Путин якобы хотят окончания войны. Американский президент также отметил "существенный прогресс" в переговорах с российским диктатором.

  • Кроме того, по словам главы Белого дома, Путин якобы согласился на гарантии безопасности для Украины. Теперь Трамп планирует организовать встречу с Путиным и Зеленским для обсуждения деталей гарантий.

  • Дональд Трамп также заявил, что через неделю – две станет понятно, удастся ли остановить бои на фронте в Украине. По словам главы Белого дома, он и европейские партнеры делают все возможное для окончания войны.