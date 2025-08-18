"Як би це божевільно не звучало": увімкнений мікрофон випадково зловив слова Трампа про Путіна
- Увімкнений мікрофон у Білому домі випадково зафіксував слова Дональда Трампа про ймовірну готовність Путіна укласти угоду.
- Трамп розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном, коли був записаний цей курйозний момент.
З Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня стався курйоз. Увімкнений мікрофон випадково зловив слова американського президента, ймовірно, про російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеотрансляцію з Білого дому.
Що відомо про курйоз, який трапився з Трампом у Білому домі?
Перед початком відкритої частини зустрічі президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського з європейськими колегами поруч увімкнений мікрофон випадково зафіксував слова американського президента, ймовірно, про очільника Кремля Володимира Путіна.
На відео видно, як Трамп розмовляє з президентом Франції Еммануелем Макроном. Той дякує йому за щось і ставить запитання, на яке американський лідер відповідає:
Я думаю, що він хоче укласти угоду. Ви розумієте? Як би це божевільно не звучало,
– сказав американський лідер.
Ймовірно, йшлося про російського президента: Макрон, видається, уточнював, чи готовий Путін завершувати війну, а Трамп запевняв, що саме так.
Увімкнений мікрофон випадково записав слова Трампа, ймовірно, про Путіна: дивіться відео
Що казав Трамп про готовність Путіна до миру?
Дональд Трамп 18 серпня під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Білому домі заявив, що він, президент України та Володимир Путін нібито хочуть закінчення війни. Американський президент також відзначив "суттєвий прогрес" у переговорах з російським диктатором.
Окрім того, за словами глави Білого дому, Путін нібито погодився на гарантії безпеки для України. Тепер Трамп планує організувати зустріч з Путіним і Зеленським для обговорення деталей гарантій.
Дональд Трамп також заявив, що за тиждень – два стане зрозуміло, чи вдасться зупинити бої на фронті в Україні. За словами глави Білого дому, він та європейські партнери роблять все можливе для закінчення війни.