24 Канал Новини світу "Як би це божевільно не звучало": увімкнений мікрофон випадково зловив слова Трампа про Путіна
18 серпня, 23:43
"Як би це божевільно не звучало": увімкнений мікрофон випадково зловив слова Трампа про Путіна

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Увімкнений мікрофон у Білому домі випадково зафіксував слова Дональда Трампа про ймовірну готовність Путіна укласти угоду.
  • Трамп розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном, коли був записаний цей курйозний момент.

З Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня стався курйоз. Увімкнений мікрофон випадково зловив слова американського президента, ймовірно, про російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеотрансляцію з Білого дому

Що відомо про курйоз, який трапився з Трампом у Білому домі?

Перед початком відкритої частини зустрічі президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського з європейськими колегами поруч увімкнений мікрофон випадково зафіксував слова американського президента, ймовірно, про очільника Кремля Володимира Путіна.

На відео видно, як Трамп розмовляє з президентом Франції Еммануелем Макроном. Той дякує йому за щось і ставить запитання, на яке американський лідер відповідає:

Я думаю, що він хоче укласти угоду. Ви розумієте? Як би це божевільно не звучало, 
– сказав американський лідер.

Ймовірно, йшлося про російського президента: Макрон, видається, уточнював, чи готовий Путін завершувати війну, а Трамп запевняв, що саме так.

Увімкнений мікрофон випадково записав слова Трампа, ймовірно, про Путіна: дивіться відео

Що казав Трамп про готовність Путіна до миру? 

  • Дональд Трамп 18 серпня під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Білому домі заявив, що він, президент України та Володимир Путін нібито хочуть закінчення війни. Американський президент також відзначив "суттєвий прогрес" у переговорах з російським диктатором.

  • Окрім того, за словами глави Білого дому, Путін нібито погодився на гарантії безпеки для України. Тепер Трамп планує організувати зустріч з Путіним і Зеленським для обговорення деталей гарантій.

  • Дональд Трамп також заявив, що за тиждень – два стане зрозуміло, чи вдасться зупинити бої на фронті в Україні. За словами глави Білого дому, він та європейські партнери роблять все можливе для закінчення війни.