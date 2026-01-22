Укр Рус
24 Канал Новости Украины Про що говорив Умєров з Віткоффом і Кушнером перед їхньою зустріччю з Путіним
22 января, 09:11
2

Умеров встретился с Виткоффом и Кушнером перед их переговорами с Путиным: что обсудили

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Рустем Умеров обсудил с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для Украины.
  • Участники встречи были проинформированы об обстрелах российской стороной и сложной ситуации в Киеве, где из-за атак люди остались без света и тепла.

Представители Украины встретились с американскими партнерами в Давосе, в частности, с бизнесменом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем Стивом Уиткоффом. Ключевой темой была война.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Смотрите также Следующие переговоры с представителями США будут в Давосе, – Умеров

О чем Умеров говорил с Уиткоффом и Кушнером?

Украинский чиновник сообщил, что обсудил с американской стороной экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Он рассказал им об очередных обстрелах с российской стороны.

Их, в частности, ознакомили с ударами противника по гражданской инфраструктуре и сложной ситуацией в Киеве, где из-за российских атак, как отметил Рустем Умеров, миллионы людей остались без света и тепла.

Продолжаем работу с партнерами, сочетая защиту страны сегодня с подготовкой основы для ее восстановления завтра, 
– написал секретарь СНБО.

Также он имел встречи с премьерами Норвегии и Катара. Одновременно с Давидом Арахамией и Александром Камышиным провели встречи с коллегами из крупной американской инвестиционной компании BlackRock.

Что будет дальше?

  • Стив Уиткофф заявил, что у него запланирована встреча с Владимиром Путиным на 22 января. Место проведения переговоров сначала не уточняли. Впоследствии подтвердили планы провести переговоры в Москве.

  • По словам американского представителя, Владимир Путин якобы заинтересован в подписании мирного соглашения с Украиной. Впрочем, одновременно Кремль не демонстрирует готовности идти на компромиссы для окончания войны.

  • К слову, представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев уже провел переговоры с представителями Дональда Трампа на полях экономического форума в Давосе. США назвали переговоры "положительными".