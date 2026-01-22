Умеров встретился с Виткоффом и Кушнером перед их переговорами с Путиным: что обсудили

Представители Украины встретились с американскими партнерами в Давосе, в частности, с бизнесменом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем Стивом Уиткоффом. Ключевой темой была война.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Смотрите также Следующие переговоры с представителями США будут в Давосе, – Умеров

О чем Умеров говорил с Уиткоффом и Кушнером?

Украинский чиновник сообщил, что обсудил с американской стороной экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Он рассказал им об очередных обстрелах с российской стороны.

Их, в частности, ознакомили с ударами противника по гражданской инфраструктуре и сложной ситуацией в Киеве, где из-за российских атак, как отметил Рустем Умеров, миллионы людей остались без света и тепла.

Продолжаем работу с партнерами, сочетая защиту страны сегодня с подготовкой основы для ее восстановления завтра,

– написал секретарь СНБО.

Также он имел встречи с премьерами Норвегии и Катара. Одновременно с Давидом Арахамией и Александром Камышиным провели встречи с коллегами из крупной американской инвестиционной компании BlackRock.

Что будет дальше?