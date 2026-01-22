Укр Рус
22 січня, 09:11
Умєров зустрівся з Віткоффом і Кушнером перед їхніми переговорами з Путіним: що обговорили

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Рустем Умєров обговорив з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії для України.
  • Учасники зустрічі були поінформовані про обстріли російською стороною та складну ситуацію в Києві, де через атаки люди залишилися без світла і тепла.

Представники України зустрілися з американськими партнерами у Давосі, зокрема, з бізнесменом та зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером і спецпредставником Стівом Віткоффом. Ключовою темою була війна.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров

Про що Умєров говорив з Віткоффом і Кушнером?

Український високопосадовець повідомив, що обговорив з американською стороною економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Він розповів їм про чергові обстріли з російського боку. 

Їх, зокрема, ознайомили з ударами противника по цивільній інфраструктурі та складною ситуацією у Києві, де через російські атаки, як наголосив Рустем Умєров, мільйони людей залишилися без світла і тепла. 

Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра, 
– написав секретар РНБО.

Також він мав зустрічі з прем’єрами Норвегії та Катару. Водночас з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з колегами з великої американської інвестиційної компанії BlackRock.

Що буде далі?

  • Стів Віткофф заявив, що у нього запланована зустріч з Володимиром Путіним на 22 січня. Місце проведення переговорів спершу не уточнювали. Згодом підтвердили плани провести перемовини у Москві.

  • За словами американського представника, Володимир Путін нібито зацікавлений у підписанні мирної угоди з Україною. Утім, водночас Кремль не демонструє готовності йти на компроміси для закінчення війни.

  • До слова, представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вже провів перемовини з представниками Дональда Трампа на полях економічного форуму в Давосі. США назвали переговори "позитивними".