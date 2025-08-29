Война так или иначе закончится, Путин никуда не денется, –Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности встречи с Владимиром Путиным, но отмечает, что переговоры затягиваются из-за нежелания России.
- Зеленский подчеркнул важность международного давления на Россию, включая санкции, и выразил готовность к переговорам.
Он также указал, что российское руководство пока не осознает вред войны для самой России, что затрудняет переговорный процесс.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не исключает вариант проведения встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако он подчеркнул, что сейчас вокруг этого вопроса сохраняется немало противоречий.
Россияне продолжают оттягивать переговорный процесс и "будут делать все, чтобы этого не произошло". Об этом сообщил президент Зеленский во время брифинга 29 августа 2025 года, передает 24 Канал.
Что Владимир Зеленский сказал о встрече с Путиным?
По мнению президента, в Кремле имеют определенные достижения, ведь им удалось провести саммит с участием Путина в США. Однако россияне все еще не делают конкретных шагов на пути к миру.
Обратите внимание! Зеленский объясняет, что сейчас происходят 2 параллельных процесса: руководство России думает, как можно организовать встречу, одновременно россияне максимально избегают прямого диалога и оттягивают время и выдвигать ультимативные условия.
Весь мир должен выполнять свои обязательства, чтобы "все пазлы сложились" должным образом. Санкции, тарифы на другие страны – это все необходимое давление на Россию.
Зеленский в очередной раз подчеркнул готовность к переговорам, отметив роль Трампа в мирном урегулировании войны.
Сегодня есть то, что предложил Трамп: сначала двусторонняя встреча, а затем трехсторонняя, причины для этого разные. И президент США имеет собственный взгляд на это, однако мы поддерживаем любой формат,
– сказал Зеленский о возможной встрече.
Нужно также большое желание США, но весь процесс заметно тормозит российское руководство, ведь, по словам президента Украины, не имеет понимания, насколько эта война вредит самой России.
Что известно о других заявлениях Зеленского?
- Зеленский очертил три основные составные части системы безопасности для Украины. Уже на следующей неделе он проведет встречи с лидерами других государств, чтобы выяснить, какие шаги они готовы предпринять в случае новой агрессии.
- Президент Украины заявил, что предложения России о буферной зоне бессмысленны, ведь дроны и высокоточное оружие уже преодолевают любые границы. Он подчеркнул, что в современной войне решающее значение имеет технологическое преимущество, а не формальные линии.