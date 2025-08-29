Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не відкидає варіант проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак він підкреслив, що наразі навколо цього питання зберігається чимало суперечностей.

Росіяни продовжують відтягувати переговорний процес й "робитимуть усе, щоб цього не сталося". Про таке повідомив президент Зеленський під час брифінгу 29 серпня 2025 року, передає 24 Канал.

Що Володимир Зеленський сказав про зустріч із Путіним?

На думку президента, в Кремлі мають певні досягнення, адже їм вдалося провести саміт за участю Путіна у США. Проте росіяни все ще не роблять конкретних кроків на шляху до миру.

Зверніть увагу! Зеленський пояснює, що нині відбуваються 2 паралельні процеси: керівництво Росії думає, як можна організувати зустріч, водночас росіяни максимально уникають прямого діалогу й відтягують час і висувають ультимативні умови.

Весь світ має виконувати свої зобов'язання, щоб "усі пазли склалися" належним чином. Санкції, тарифи на інші країни – це все необхідний тиск на Росію.

Зеленський вкотре наголосив на готовності до переговорів, зауваживши роль Трампа в мирному врегулюванні війни.

Сьогодні є те, що запропонував Трамп: спочатку двостороння зустріч, а потім тристороння, причини для цього різні. І президент США має власний погляд на це, однак ми підтримуємо будь-який формат,

– сказав Зеленський про можливу зустріч.

Потрібне також велике бажання США, але весь процес помітно гальмує російське керівництво, адже, за словами президента України, не має розуміння, наскільки ця війна шкодить самій Росії.

Що відомо про інші заяви Зеленського?