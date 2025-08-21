Диктатор боится многих мест: где может состояться встреча Зеленского и Путина
- Главный консультант Нацинститута стратегических исследований Иван Ус считает, что Россия будет воспринимать встречу Зеленского и Путина как поражение, поэтому то, что она состоится, вызывает сомнения.
- США работают над организацией этой встречи, Кремль может согласиться на нее из-за существенных экономических трудностей.
- Путин остерегается лететь в страны, где действует Римский статут из-за риска ареста, ведь на него МУС выдал соответствующий ордер.
Американский лидер Трамп настаивает на двусторонней встрече президента Украины Зеленского и главы Кремля Путина, чтобы как можно быстрее заключить мирное соглашение. Наиболее вероятным местом, где она может пройти – Турция.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, однако подчеркнул, что эта встреча под вопросом, ведь для России очный разговор Путина и Зеленского будет считаться априори поражением, которое глава Кремля допустить не хочет.
Какой аргумент может заставить Путина встретиться с Зеленским?
Философия России заключается в том, что Зеленский для Кремля нелегитимный президент, именно такие заявления звучат из Москвы. Это, по словам Уса, не значит, что страна-агрессор не согласится на встречу с Зеленским, аргумент пойти на это есть и он один.
Он заключается в тяжелом состоянии российской экономики, где возникли дыры. Ликвидная часть резервов (Фонда национального благосостояния) меньше, чем дефицит бюджета,
– объяснил Ус.
В Женеву (Швейцария) Путин, по убеждению Уса, вряд ли прибудет, потому что придется лететь над странами, где действует Римский статут. Путин боится, что его самолет могут остановить, а его арестовать. Относительно Венгрии, главный консультант Нацинститута стратегических исследований тоже не уверен, что эта страна может быть локацией для встречи Путина и Зеленского.
Потому что Путин хорошо знает географию, там от Украины недалеко, поэтому он не рискнет туда лететь,
– считает Ус.
Из всех вариантов наиболее логичным местом встречи, по мнению Уса, может быть Стамбул (Турция). Однако, по его словам, если смоделировать этот разговор и допустить, что там будет присутствовать Трамп, то это будет разговор даже не трех, а уже четырех человек.
Ведь президент Турции Реджеп Эрдоган, на чем подчеркнул Ус, обязательно будет там присутствовать. Он предположил, что Россия значительно больше боится именно этой страны, чем Европы и даже США.
"Причина этому проста. США никогда не говорили, что хотят захватить Россию, Европа тоже об этом не думает, а вот Турция рассуждает иначе. Насколько в России любят "русский мир", настолько турки много говорят о "тюркском мире". Они на карте Евразии на 2050 год значительную долю России зарисовали в цвета влияния Анкары", – напомнил Ус.
Он пояснил, что философия Турции предусматривает, что в Татарстане, Башкортостане, Якутии проживают тюркские народы, которые должны ориентироваться не на Москву, а на Анкару. Россия об этом видении знает, как и хорошо помнит, кто изготавливал Bayraktar и кто сейчас строит военные корабли для Украины.
Заметьте! Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал возможные варианты, где Путин согласился бы встретиться с Зеленским. По его мнению встреча может пройти в Турции, ОАЭ или Швейцарии.
Напомним, что США работают над подготовкой встречи украинского лидера с российским диктатором. Президент США заявил, что сначала они должны встретиться вдвоем, а впоследствии может состояться трехсторонний разговор с участием и самого Трампа.
Встреча Зеленского и Путина: какие локации рассматриваются?
Франция и Италия предлагают, чтобы разговор президента Украины и российского диктатора прошел в Швейцарии. Американский лидер Трамп считает, что стоит рассмотреть в качестве локации для такой встречи столицу Италии – Рим.
Среди мест для диалога Зеленского и Путина фигурирует Венгрия. Кроме того, о готовности организовать такую встречу на своей территории заявила Австрия.
В перечне возможных вариантов была даже Москва. Издание AFP сообщило, что Путин якобы передал Трампу, что готов разговаривать с Зеленским на своей территории – в столице России, на что украинский лидер якобы ответил отказом.