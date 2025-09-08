Укр Рус
Зеленский красноречиво ответил Путину на приглашение приехать в Москву
8 сентября, 08:48
3

Зеленский красноречиво ответил Путину на приглашение приехать в Москву

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский отреагировал на предложение Владимира Путина о встрече в Москве, заявив, что Путин может самостоятельно приехать в Киев.
  • Зеленский отметил, что для Украины победой является выживание и сохранение своей идентичности, страны и независимости.

Владимир Зеленский отреагировал на "предложение" Владимира Путина о встрече в Москве. По его словам, глава Кремля может самостоятельно приехать в Киев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для ABC News.

Как Зеленский отреагировал на приглашение Путина?

Владимир Зеленский объяснил, что Путин избегает личной встречи с ним, зато стремится к переговорам с президентом США, чтобы "показать всем видео и фотографии своего присутствия".

По словам главы государства, глава Кремля предложил условия встречи, которые он не может принять. К тому же, как отметил Зеленский, Путин "играет в игры с Соединенными Штатами".

В интервью президент Украины также ответил на "приглашение" в Москву.

Он (Путин, – 24 Канал) может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно подвергается ракетным обстрелам и атакам, 
– подчеркнул Зеленский.

На вопрос журналистки, что он считал бы победой для своей страны, Владимир Зеленский ответил, что это выживание Украины.

Цель Путина – оккупировать Украину. Путин, конечно, хочет полностью оккупировать нас. Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне. Поэтому для нас выживание – это победа. Потому что мы выживаем, сохраняя свою идентичность, свою страну, свою независимость, 
– подытожил президент.

Что известно о встрече Зеленского и Путина?

  • После встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа и саммита в Белом доме с Зеленским и лидерами Европы США заявили, что начали "готовить" встречу украинского и российского президентов.
     

  • Во время своего визита в Китай 3 сентября Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским. Тогда российский диктатор сказал, что не видит в ней смысла, однако, если украинский лидер готов, то переговоры якобы могут состояться в Москве.
     

  • Владимир Зеленский уже неоднократно отвергал предложение встречи в Москве. Спикер МИД Украины Георгий Тихий также заявил, что предложение российской стороны является несерьезным. По его словам, Украина готова к мирным переговорам на любой территории, кроме государства-агрессора.