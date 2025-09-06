Президент Украины отклонил предложение российского диктатора приехать в Москву для встречи. Вместо этого Зеленский предложил Киев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Владимира Зеленского в интервью ABC News.

Смотрите также Путин наслаждается вниманием, это его лучшая неделя с 2022 года, – Sky News

Как отреагировал Зеленский на предложение Путина?

Президент Украины отверг предложение российского диктатора в пятницу, 5 сентября. По его словам, Путин "все понимает".

Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста,

– сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Путин на самом деле не стремится к встрече с ним, а продолжает вести войну. По его мнению, предложение российского диктатора было направлено на то, чтобы отложить встречу.

"Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что будет приемлемо для меня или для других", – отметил Зеленский.

Что известно о предложении Путина?