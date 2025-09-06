Президент України відхилив пропозицію російського диктатора приїхати до Москви для зустрічі. Натомість Зеленський запропонував Київ.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Володимира Зеленського в інтерв'ю ABC News.

Як відреагував Зеленський на пропозицію Путіна?

Президент України відкинув пропозицію російського диктатора у п'ятницю, 5 вересня. За його словами, Путін "усе розуміє".

Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста,

– сказав Володимир Зеленський.

Український лідер наголосив, що Путін насправді не прагне зустрічі з ним, а продовжує вести війну. На його думку, пропозиція російського диктатора була спрямована на те, щоб відкласти зустріч.

"Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що буде прийнятно для мене або для інших", – зазначив Зеленський.

Що відомо про пропозицію Путіна?