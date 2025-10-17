Во время разговора с Трампом Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Путиным в любом формате и месте мира, но не в России и Беларуси. Однако такие условия Кремль отклоняет.

Дональд Трамп пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белом доме после двух телефонных разговоров, которые состоялись неделю назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также "Кое-что беспокоит больше всего": дипломат оценил разговор Трампа с Путиным

Что известно о разговорах Трампа и Зеленского?

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Трамп и Зеленский объяснились и уже говорят конкретикой.

Тот факт, что они так быстро договорились о встрече, свидетельствует о том, что мы являемся друзьями и партнерами,

– добавляет Ермак.

Оба звонка проходили по защищенному каналу, однако лидеры запланировали все же встретиться лично, из-за того, что темы для обсуждения очень деликатные. А некоторые вопросы просто невозможно обсудить в телефонном режиме.

Например, о наших военных планах и о том, как мы и американская сторона видим следующие шаги в мирном процессе,

– говорит руководитель Офиса президента.

Кто может встретиться с Путиным?