Під час розмови із Трампом Зеленський заявив, що готовий зустрітись з російським диктатором Путіним в будь–якому форматі та місці світу, але не в Росії та Білорусі. Однак такі умови Кремль відхиляє.

Дональд Трамп запросив Президента України Володимира Зеленського на зустріч в Білому домі після двох телефонних розмов, які відбулись тиждень тому. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.

Що відомо про розмови Трампа та Зеленського?

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Трамп та Зеленський порозумілись та вже говорять конкретикою.

Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми є друзями й партнерами,

– додає Єрмак.

Обидва дзвінки проходили по захищеному каналу, однак лідери запланували все ж таки зустрітись особисто, через те, що теми для обговорення дуже делікатні. А деякі питання просто неможливо обговорити у телефонному режимі.

Наприклад, про наші військові плани й про те, як ми та американська сторона бачимо наступні кроки в мирному процесі,

– каже керівник Офісу президента.

Хто може зустрітись із Путіним?