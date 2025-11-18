Укр Рус
18 ноября, 21:16
Зеленский анонсировал встречу с Эрдоганом: президент рассказал, о чем будут говорить и чего ожидает

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции.

  • Они проведут ее в среду, 19 ноября.

     

Президент Владимир Зеленский 19 ноября проведет встречу со своим турецким коллегой. Лидер рассказал, о чем планирует говорить с Эрдоганом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Что известно о встрече Зеленского и Эрдогана?

Зеленский сообщил, что уже завтра, 19 ноября, проведет встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он рассказал, что во время переговоров они сосредоточатся на "максимальных возможностях", которые могут обеспечить Украине путь к справедливому миру.

Президент считает, что их беседа с турецким лидером будет предметной, добавив, что она может быть как долгой, так и короткой.

У меня хорошие отношения с президентом Турции. Будем говорить. Имеем какие-то позиции и сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрим завтра,
– отметил Зеленский.

Что ранее анонсировал президент?

  • Президент в соцсетях информировал о проведении встреч в Турции 19 ноября. Он сообщил, что готовится активизация переговоров, и есть наработанные решения, которые предложат партнерам. Также идет работа, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных.

  • К слову, в Reuters писали, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф встретится с Зеленским в Турции. Однако, о чем будут говорить чиновники – пока не известно, но главной темой точно будет война.

  • Добавим, что Зеленский также анонсировал несколько встреч и на следующие дни. В частности, на четверг, 20 ноября, он запланировал проведение Ставки. На этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".