Зеленский анонсировал встречу с Эрдоганом: президент рассказал, о чем будут говорить и чего ожидает

Президент Владимир Зеленский 19 ноября проведет встречу со своим турецким коллегой. Лидер рассказал, о чем планирует говорить с Эрдоганом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Что известно о встрече Зеленского и Эрдогана?

Зеленский сообщил, что уже завтра, 19 ноября, проведет встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он рассказал, что во время переговоров они сосредоточатся на "максимальных возможностях", которые могут обеспечить Украине путь к справедливому миру.

Президент считает, что их беседа с турецким лидером будет предметной, добавив, что она может быть как долгой, так и короткой.

У меня хорошие отношения с президентом Турции. Будем говорить. Имеем какие-то позиции и сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрим завтра,

– отметил Зеленский.

Что ранее анонсировал президент?