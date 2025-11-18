Зеленський анонсував зустріч з Ердоганом: президент розповів, про що говоритимуть і чого очікує
- Володимир Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини.
Вони проведуть її в середу, 19 листопада.
Президент Володимир Зеленський 19 листопада проведе зустріч із своїм турецьким колегою. Лідер розповів, про що планує говорити з Ердоганом.
Про це пише 24 Канал із посиланням на пресконференцію президента України з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Що відомо про зустріч Зеленського та Ердогана?
Зеленський повідомив, що вже завтра, 19 листопада, проведе зустріч із лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Він розповів, що під час переговорів вони зосередяться на "максимальних можливостях", які можуть забезпечити Україні шлях до справедливого миру.
Президент вважає, що їхня бесіда з турецьким лідером буде предметною, додавши, що вона може бути як тривалою, так і короткою.
У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити. Маємо якісь позиції й сигнали від Сполучених Штатів. Подивимося завтра,
– зазначив Зеленський.
Що раніше анонсував президент?
Президент у соцмережах інформував про проведення зустрічей у Туреччині 19 листопада. Він повідомив, що готується активізація перемовин, і є напрацьовані рішення, які запропонують партнерам. Також йде робота, щоб відновити обміни та повернення полонених.
До слова, в Reuters писали, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф зустрінеться із Зеленським у Туреччині. Проте, про що говоритимуть високопосадовці – наразі не відомо, однак головною темою точно буде війна.
Додамо, що Зеленський також анонсував декілька зустрічей і на наступні дні. Зокрема, на четвер, 20 листопада, він запланував проведення Ставки. Цього тижня будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу".