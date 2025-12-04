"Безопасность Украины – безопасность ЕС": основные заявления со встречи Зеленского и президента Кипра
- Зеленский и Христодулидис обсудили усиление санкций против России и вступление Украины в ЕС, который поддерживает Кипр.
- Президент Кипра подчеркнул поддержку Украины в борьбе против России и важность мирного урегулирования на основе принципов Хартии ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Кипра Никос Христодулидис сегодня провели встречу в Киеве. Хотя пресс-конференции с журналистами не было, лидеры стран сделали несколько заявлений.
Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Дарья Трунова, отметив, что говорилось о поддержке Украины на пути ко вступлению в ЕС. Кроме того, лидеры обсудили усиление давления на Россию.
Основные заявления со встречи Зеленского и президента Кипра
По словам ведущей, президенты Украины и Кипра обсуждали усиление санкций против России, теневой флот страны-агрессора и вступление Украины в ЕС, который поддерживает Кипр. Это важно, ведь уже через месяц эта страна будет председательствовать в Совете Европейского Союза.
Кроме того, Зеленский призвал президента Кипра способствовать конфискации российских активов в пользу нашего государства.
Хочу поблагодарить Кипр за поддержку на политическом уровне. В частности, это касается переговоров о членстве Украины в ЕС. Рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут прогресс. Председательство Кипра может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины, – подчеркнул Зеленский.
В то же время президент Кипра подчеркнул, что его страна была и остается на стороне Украины по борьбе против России, а также по мирному урегулированию войны. Кипр поддерживает территориальную целостность нашего государства.
Мирное соглашение должно базироваться на принципах Хартии ООН и на уважении суверенитета Украины. Мирные попытки должны помогать в продвижении действенной поддержки Украины. Безопасность Украины связана с безопасностью всего ЕС,
– сказал Христодулидис.
Ведущая добавила, что ЕС уже готовит 20 санкционный пакет против России, который могут принять после новогодних праздников.
Что известно о препятствиях на пути вступления в ЕС?
- После коррупционного скандала представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье отметил, что ЕС продолжит мониторинг ситуации. В то же время он заявил, что борьба с коррупцией является ключевым условием для страны, которая стремится вступить в ЕС.
- Европейский комиссар Майкл Макграт отметил, что Брюссель требует от Украины преследовать коррумпированных деятелей. В противном случае, страна не сможет вступить в ЕС, ведь правосудие является основой процесса вступления.
- Между тем председатель Европейского Совета Антонио Кошта сообщил, что США разработали мирный план для Украины, в котором изъяли все пункты, касающиеся ЕС.