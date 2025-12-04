"Безопасность Украины – безопасность ЕС": основные заявления со встречи Зеленского и президента Кипра

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Кипра Никос Христодулидис сегодня провели встречу в Киеве. Хотя пресс-конференции с журналистами не было, лидеры стран сделали несколько заявлений.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Дарья Трунова, отметив, что говорилось о поддержке Украины на пути ко вступлению в ЕС. Кроме того, лидеры обсудили усиление давления на Россию.

Основные заявления со встречи Зеленского и президента Кипра

По словам ведущей, президенты Украины и Кипра обсуждали усиление санкций против России, теневой флот страны-агрессора и вступление Украины в ЕС, который поддерживает Кипр. Это важно, ведь уже через месяц эта страна будет председательствовать в Совете Европейского Союза.

Кроме того, Зеленский призвал президента Кипра способствовать конфискации российских активов в пользу нашего государства.

Хочу поблагодарить Кипр за поддержку на политическом уровне. В частности, это касается переговоров о членстве Украины в ЕС. Рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут прогресс. Председательство Кипра может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины, – подчеркнул Зеленский.

В то же время президент Кипра подчеркнул, что его страна была и остается на стороне Украины по борьбе против России, а также по мирному урегулированию войны. Кипр поддерживает территориальную целостность нашего государства.

Мирное соглашение должно базироваться на принципах Хартии ООН и на уважении суверенитета Украины. Мирные попытки должны помогать в продвижении действенной поддержки Украины. Безопасность Украины связана с безопасностью всего ЕС,

– сказал Христодулидис.

Ведущая добавила, что ЕС уже готовит 20 санкционный пакет против России, который могут принять после новогодних праздников.

Что известно о препятствиях на пути вступления в ЕС?